İşgalci İsrail’in Katil Lejyonerleri!

Avrupa ve ABD’deki birçok Yahudi grubunun, İsrail ordusuna yabancı askerler kazandırdığı ortaya çıktı. İsrail ordusunun lejyoner askerlerinin gönüllü ya da paralı olarak silah altına girdiği ve eğitim aldıktan sonra Filistin’e karşı gerçekleşen saldırılarda yer aldıkları ifade edildi.

Aljazeera’nin İngilizce sayfasında yer alan haberine göre İsrail ordusunda da binlerce yabancı asker görev yapıyor. Yahudi diasporasının da bunu ücretli veya gönüllü olarak teşvik ettiği belirtiliyor. Diaspora ve diğer aktörler savaş dışı roller üstlendiği ifade edildi.

Yapılan araştırmaya göre, İsrail ordusunda çalışan tüm yabancı askerler, profesyonel İsrail muharip birimlerinden eğitim alıyor. Bu askerlerin en son 2014 yılında gerçekleşen Gazze saldırısında yer aldığı belirtiliyor. İsrail ordusuna katılanlarla ilgili bilgi veren Steve isimli bir askeri eğitimci, "Yahudiler ve Yahudi olmayan insanlar var… Yahudi soykırımdan kurtulan, İsrail’e yardım eden ve desteklerini göstermek için İsrail’e gelen gruplar var” ifadelerini kullanıyor.

Sar El, The Lone Soldiers Center ve IDF gibi gönüllü organizatörlerin Avrupa çapında şubeleri bulunuyor ve insanları buraya çekmek için çeşitli programlar düzenliyor. Bu örgütlerin kendi ağlarını, sosyal medyayı ve basını kullandığı belirtiliyor. Burada kazanılan kişilerin işe alındığı ve İsrail Savunma Güçlerine katılmalarının teşvik edildiği belirtiliyor.

'Çocukları ve sivilleri öldürdüm'

İsrail’in ordusunda yabancı askerlere yer verdiği, Kasım 2013’te Ukrayna’da “Lie Dedetor” isimli TV programına katılan Elena Zakusilo isimli Ukraynalı bir Yahudinin İsrail ordusuna çalıştığını ve bunu sürdürdüğünü söylemesi ile duyulmuştu.

İsrail ordusunda eğitim aldığını ve birçok kişiyi öldürdüğünü söyleyen Zakusilo, “İlk kez öldürdüğümde benim için zordu. Silahımı attım ve ‘hiçbir yere gitmiyorum’ dedim. Ama gittim” dedi. Zakuslio katıldığı yayında çocukların da aralarında bulunduğu birçok sivili öldürdüğünü açıkladı.

Yeni Şafak