İşgalci İsrail’in İhlalleri New York’ta Protesto Edildi!

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri, ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydanı’nda ve işgalci İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

AA’da yer alan habere göre, Uluslararası Eylem Merkezi’nin öncülüğünde New York’ta gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve aralarında Yahudi kökenli Amerikalıların da bulunduğu yaklaşık bin kişi Times Meydanı’nda toplandı.

“İsrail, işgali sonlandır!”, “Adalet yoksa barış da yok!”, “İsrail, ellerini Mescid-i Aksa’dan çek!” ve “Özgür Filistin!” dövizleri taşıyan protestocuların bir kısmı, alanda öğle namazı kıldı.

Protestocular, yaptıkları konuşmalarda, uluslararası toplumdan işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri kınamasını, ABD yönetiminden ise her yıl işgalci İsrail’e yaptığı maddî yardımı kesmesini istedi.

Gösteriye katılanlar Times Meydanı’ndan işgalci İsrail’in BM Daimi Temsilciliği önüne kadar yürüdü.

“Birçok Kişi Bunu Tersine Çevirecek Potansiyel Rolü Olduğunu Bilmiyor”

Aafia Vakfı’nın İnsan Hakları Operasyon Müdürü El-Hajj Mauri’ Saalakhan, Filistin’in işgal edilmesine karşı halk protestosuna destek vermek için eyleme katıldığını söyledi.

Saalakhan, “ABD’de hâlâ çok kişi, ABD’nin devam eden bu krizle olan ilişkisini bilmiyor. ABD’de çok kişi bizim vergi paralarımızın insanlığa karşı işlenen bu suçun devam etmesi için kullanıldığını bilmiyor. ABD’de birçok kişi bunu tersine çevirecek potansiyel rolü olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bugün burada ve ABD’nin birçok yerindeki protestoların Amerikan halkı için bir ‘uyandırma çağrısı’ olmasını umuyorum.” diye konuştu.

ABD genelinde Mescid-i Aksa eylemleri düzenleyen Uluslararası Eylem Merkezi’nden Siyasi Analist Bill Dores da Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve onların fikir ve din özgürlüğüyle kendi ülkelerinde barış içinde yaşama haklarını desteklemek için protestoya katıldığını dile getirdi.