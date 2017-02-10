İşgalci İsrail’in Hapishaneler İdaresi ile Filistinli Tutsaklar Anlaştı
Hamas’a bağlı Esir Enformasyon Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nefha ve Nagab hapishanelerinde yaşanan gerginliğin ardından Filistinli tutsakları temsil eden bir grupla işgalci İsrail’in Hapishaneler İdaresi’ni temsil edenler arasında görüşmeler yapıldığı ve durumun eski hâline dönmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, mevcut sorunların tamamı çözülünceye ve yaşanan son gerginliğin sebepleri ortadan kaldırılıncaya kadar diyalog görüşmelerine devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, anlaşmayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
İşgalci İsrail’in Hapishaneler İdaresi, geçen hafta Nefha ve Nagab hapishanelerinde yaşanan gerginliğin ardından Filistinli tutsakları bazı haklarından mahrum bırakarak cezalandırmıştı.
Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutsak bulunuyor.
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