İşgalci İsrail’in Filarmoni Orkestrası’na New York’ta Protesto!

İşgalci İsrail’in Filarmoni Orkestrası, New York’ta vereceği konserden önce protesto edildi.

New York’un ünlü konser salonu Carnegie Hall’un önünde toplanan ve işgalci İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkan insan hakları aktivistleri, işgalci İsrail’in Filarmoni Orkestrası’na “İşgale Karşı Müzik” temasıyla enstrüman çalarak tepki gösterdi.

AA’da yer alan habere göre, protestocular, “İsrail Filarmoni Orkestrası’nı boykot et!”, “Adalet olmadan armoni olmaz!” yazılı dövizler taşıdı.

İnsan hakları aktivistlerinden Patrick Connors, yaptığı açıklamada, Filarmoni Orkestrası’nın işgalci İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına destek verdiğini söyledi.

Connors, orkestranın aynı zamanda işgalci İsrail’e “kültür elçisi” olarak hizmet ettiğini dile getirdi.

İşgalci İsrail’e işgalci politikası nedeniyle yaptırımlar uygulanması için kampanya yürüten ve boykot eden New York merkezli Adalah-NY sivil toplum örgütünün temsilcisi Riham Barghouti ise bu orkestranın “İsrail propagandasına destek olduğunu ve suç ortaklığı yaptığını” belirtti.

Barghouti, New York’un “İsrail’in ayrımcı rejiminin” bir parçası olmasını istemediklerini sözlerine ekledi.