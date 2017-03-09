İşgalci İsrail’in Ezan Yasağı Kararına Ezanlı Tepki
Gazze’deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki cami imamlarına, yatsı namazından sonra ezanı birkaç defa okumaları yönünde genelge gönderildiği belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Bu uygulama, işgalci İsrail’in, Kudüs kenti ve 1948’de işgal edilen Filistin topraklarında yer alan camilerde ezanın okunmasını sınırlandıran yasa tasarısını kabul etmesine protesto olarak yapıldı.” ifadesi kullanıldı.
Knesset’te Yapılan Oylama
İşgalci İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, Knesset’te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti.
Ezanın 23.00-07.00 saatlerinde hoparlörle okunmasına yasak getiren tasarı için Knesset’te yapılan oylamada 55 milletvekili “evet” oyu kullanırken 48 milletvekili ise tasarı karşıtı oy vermişti.
Tasarının yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset’te iki ayrı oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.
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