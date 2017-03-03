İşgalci İsrail’in Caddeleri Kudüslülere Çekilmiş Bir Kılıç!
1990’lı yıllarda işgalci İsrail’in eski başbakanı Ariel Şaron, Filistinlilerin köylerini kuzey ve güneyden bölecek cadde planları hazırlattı. İşgal makamları da o zamandan beri bu planları uygulamaya başladı.
Son olarak işgalci İsrail, Kudüs’ün kuzeyinde yer alan bir yerleşim yeri ile kuzeybatısında yer alan bir yerleşim yerini birbirine bağlayan bir caddeyi açtı. Caddenin yapımı iki yıl sürdü. Bu cadde, Filistinlilere ait 110 dönüm toprağı yuttu. Bunun yanında, Filistinlilere ait ev ve dükkânlar, kamu yararı iddiasıyla yıkıldı.
“Evim Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Yıkıldı”
Evi yıkılan Racih Havarin, yaptığı açıklamalarda işgalci İsrail’in 2016’da evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını belirtti.
Havarin, evini inşa etmeden önce işgalci Kudüs Belediyesi’ne gidip arazinin durumunu sorduğunu, belediyenin de arazinin inşaat yapmaya müsâit olduğunu söylediğini kaydederek bina izni almak için başvurduğunu ve bölgeye ait yeni plan ortaya çıkıncaya kadar sürecin ilerlediğini söyledi.
“1990’lı Yıllarda da Evler Yıkılmıştı”
Arazi uzmanı Yakup Avde, yaptığı açıklamalarda cadde açmak için evlerin yıkılmasının yeni bir olay olmadığını belirterek işgalci İsrail’in 1990’lı yıllarda Beyt Hanina’da yol için 17 ev ve bir okulu yıktığını söyledi.
İşgalci İsrail’in Filistin topraklarını bölmek için ayrım duvarının yanı sıra Kudüs’te köy ve mahalleleri birbirinden ayıran caddeler yaptığını kaydeden Avde’ye göre, Kudüs’te cadde yapımı için el konulan topraklar, yüzde 6’ya ulaşıyor.
Avde, Filistinlilerin cadde yapma politikasına karşı çıkması gerektiğini belirtti.
İşgalci İsrail, yakın zamanlarda Kudüs’ün kuzeyini batısına bağlayan birkaç cadde daha yapmıştı.
Kaynak: Kudüs Sahnesi (Sayı 96), Daily 48
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri
- Neden Hala İçerideler?
- Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek
- “Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
- Rusya'dan Münbiç Açıklaması
- İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
- Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
- PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
- Adıyaman'daki Deprem: 28-30 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Enflasyonda 5 Yıl Sonra Çift Hane
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
- PYD-Esed, ABD-Rusya Ortaklığı Münbiç’te Tescillendi!
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
- 28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’
- Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim