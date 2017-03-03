İşgalci İsrail’in Caddeleri Kudüslülere Çekilmiş Bir Kılıç!

»Ana Sayfa»Filistin
03.03.2017 15:56
İşgalci İsrail’in Caddeleri Kudüslülere Çekilmiş Bir Kılıç!
İşgalci İsrail, Kudüs’te binlerce dönüm araziye el koyup üzerine işgalciler için yerleşim yerleri inşa etmekle kalmayıp Kudüs’te Kudüslüleri birbirinden ayıracak caddeler inşa etmeye başladı.

1990’lı yıllarda işgalci İsrail’in eski başbakanı Ariel Şaron, Filistinlilerin köylerini kuzey ve güneyden bölecek cadde planları hazırlattı. İşgal makamları da o zamandan beri bu planları uygulamaya başladı.

Son olarak işgalci İsrail, Kudüs’ün kuzeyinde yer alan bir yerleşim yeri ile kuzeybatısında yer alan bir yerleşim yerini birbirine bağlayan bir caddeyi açtı. Caddenin yapımı iki yıl sürdü. Bu cadde, Filistinlilere ait 110 dönüm toprağı yuttu. Bunun yanında, Filistinlilere ait ev ve dükkânlar, kamu yararı iddiasıyla yıkıldı.

“Evim Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Yıkıldı”

Evi yıkılan Racih Havarin, yaptığı açıklamalarda işgalci İsrail’in 2016’da evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını belirtti.

Havarin, evini inşa etmeden önce işgalci Kudüs Belediyesi’ne gidip arazinin durumunu sorduğunu, belediyenin de arazinin inşaat yapmaya müsâit olduğunu söylediğini kaydederek bina izni almak için başvurduğunu ve bölgeye ait yeni plan ortaya çıkıncaya kadar sürecin ilerlediğini söyledi.

“1990’lı Yıllarda da Evler Yıkılmıştı”

Arazi uzmanı Yakup Avde, yaptığı açıklamalarda cadde açmak için evlerin yıkılmasının yeni bir olay olmadığını belirterek işgalci İsrail’in 1990’lı yıllarda Beyt Hanina’da yol için 17 ev ve bir okulu yıktığını söyledi.

İşgalci İsrail’in Filistin topraklarını bölmek için ayrım duvarının yanı sıra Kudüs’te köy ve mahalleleri birbirinden ayıran caddeler yaptığını kaydeden Avde’ye göre, Kudüs’te cadde yapımı için el konulan topraklar, yüzde 6’ya ulaşıyor.

Avde, Filistinlilerin cadde yapma politikasına karşı çıkması gerektiğini belirtti.

İşgalci İsrail, yakın zamanlarda Kudüs’ün kuzeyini batısına bağlayan birkaç cadde daha yapmıştı.

Kaynak: Kudüs Sahnesi (Sayı 96), Daily 48

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