İşgalci İsrail’e BM'den Kınama, ABD’den Çekince
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgâl altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararının kendilerini hayâl kırıklığına uğrattığını belirtti. Guterres, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınadı.
Antonio Guterres, yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı olup barışa engel teşkil ettiğini hatırlattı.
Beyaz Saray’dan uyarı
AFP’ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise eski yerleşimleri barış için engel olarak görmeseler de, ‘daha fazla yerleşimin sınırsızca kurulmasının barış konusunda ilerlemeye yardımcı olmadığını’ belirtti.
“Gerginliği tırmandıracak tehlikeli bir adım”
Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararını "gerginliği tırmandıracak tehlikeli bir adım" olarak niteleyerek, "Bu karar, işgal hükümetinin siyasi sürece dönülmesi yönünde harcanan tüm çabaları engelleme ısrarını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu adımın "işgali perçinleme amacı" taşıdığını belirten Mahmud, "İsrail bu onayla, halkımız ve uluslararası toplumun iradesine açıkça meydan okuyor, Birleşmiş Milletler karar ve anlaşmalarını hiçe sayıyor" ifadelerini kullandı.
“Arap liderlere meydan okuma”
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Bu karar İsrail'in uluslararası hukuk dışında işler yapmayı sürdürdüğünü teyit ediyor. Bu, Filistinlileri göçe zorlayıp topraklarına el koyan işgalin ırkçı politikasının devamıdır" dedi.
Hamas Sözcüsü ayrıca, önceki gün Ürdün'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne işaret ederek, İsrail'in bu kararının Arap liderlere karşı "gerçek bir meydan okuma" niteliği taşıdığını belirtti.
28. Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde İsrail'e Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini bir an önce durdurma çağrısı yapılmıştı.
“Tartışma ve müzakere konusu yapılamaz”
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat, kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi, işgali ve ırkçı politikalarını sürdürmeye teşvik edilerek, Filistin topraklarında savaş suçu işlemesi ve uluslararası kanunları hiçe saymasından dolayı ödüllendirilerek barış tesis edilemez" ifadesini kullandı.
Açıklamasında, ABD, BM ve AB'ye, İsrail'in cezasız kalmaması ve herhangi bir çözüm öncesinde sahada gerçekleştirdiği emrivakilerin durdurulmasının gerektiği mesajını veren Ureykat, yerleşim birimi inşaatlarının hiçbir şekilde tartışma ve müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.
25 yıldır ilk kez
İsrail Başbakanlık Ofisi, Batı Şeria'da yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurma kararının Güvenlik Kabinesi tarafından onaylandığını duyurmuştu. Şubat ayında özel mülk üzerine yerleşim inşa edildiği gerekçesiyle, Batı Şeria’daki Amona'dan 40 Yahudi aile tahliye edilmişti. Bu ailelerin, yeni yerleşime taşınmaları planlanıyor.
İsrail, böylece yaklaşık 25 yıldır ilk kez yeni bir Yahudi yerleşim biriminin resmen kurulmasına onay verdi.
İsrail yönetimi, 1993'teki Oslo Anlaşması'ndan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te mevcut Yahudi yerleşim birimlerini sürekli genişletiyor, ancak yenilerini kurmuyordu.
İsrail'in fiili işgâli altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü yasadışı kabul ediliyor.
İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 2007'den beri İsrail ablukası altında bulunuyor.
Kaynak: Al Jazeera, AA ve AFP
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