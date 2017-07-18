İşgalci İsrail'e Ait İnsansız Hava Aracı Batı Şeria'da Düştü

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Skylark marka İHA, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düştü.

AA’nın aktardığına göre hava aracının düşüş nedeninin henüz belli olmadığı belirtilen açıklamada, konunun soruşturulduğu kaydedildi.

Bu, son bir ay içinde Filistin topraklarında düşen İsrail'e ait üçüncü insansız hava aracı oldu.