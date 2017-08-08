İşgalci İsrail’e Ait Bir Helikopter Düştü!

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter, Necef Çölü’ndeki Ramon Havva Üssü’nde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştü.

AA’nın işgalci İsrail’e bağlı Haaretz gazetesine dayandırdığı habere göre, düşen helikopterin binbaşı rütbesindeki pilotu hayatını öldü, yanındaki bir teğmen ise ağır yaralandı.

Helikopterin düşmesinin ardından hava üssündeki tüm askeri uçuşlar durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, işgalci İsrail ordusundan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.