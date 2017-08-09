İşgalci İsrail’den Mülteci Kampına Baskın!

İşgalci İsrail’e bağlı askerler, “aranan bazı Filistinlileri gözaltına almak için” işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Dehişe Mülteci Kampı’na baskın düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, baskın sırasında plastik ve gerçek mermi kullanan işgalci askerler, iki Filistinliyi yaraladı, çıkan olaylarda bir işgalci asker de “yanlışlıkla” vuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, askerin yanlışlıkla vurulmasıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan mülteci kamplarına “aranan kişileri gözaltına almak ve silah aramak” gerekçesiyle sık sık baskın düzenliyor.