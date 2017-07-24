İşgalci İsrail’den Gazze’ye Roketli Saldırı!

İşgalci İsrail ordusuna ait Kissifum Askerî Üssü’nde konuşlanan topçu birliği, Han Yunus’ta Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir gözetleme noktasına 2 roket attı.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda can kaybı yaşanmadı. Kissifum Üssü’nde yoğun bir hareketlilik olduğu belirtildi.

İşgalci İsrail’in internet üzerinden yayın yapan gazetelerinde ise roket saldırısının, Gazze’den sınır hattındaki Eşkol bölgesine füze atılmasının ardından gerçekleştirildiği iddia edildi.

İşgalci İsrail ordusundan henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Balıkçı Teknelerine Ateş Açıldı

Öte yandan, işgalci İsrail’e ait askerî botlardan Gazze’nin güney sahilindeki balıkçı teknelerine ateş açıldı. Saldırıda can kaybı meydana gelmedi.