İşgalci İsrail’den Gazze Sınırında Askeri Tatbikat!

İsrail basını tarafından ordu yetkililerine dayandırılarak servis edilen haberlerde, işgalci İsrail ordusunca Gazze Şeridi sınırında bu sabah başlatılan askeri tatbikatın “askerlerin herhangi bir uyarıya hazır olup olmadığını belirlemek için ön hazırlık” niteliği taşıdığı belirtildi.

Geniş çaplı tatbikatın çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

İşgalci İsrail, 30 Ekim’de Gazze Şeridi sınırında bir tüneli patlatmış, olayda 12 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İşgalci İsrail ordusu geçen yılın kasım ayında da Gazze sınırında gerçek savaş şartlarına göre hazırlanan geniş çaplı tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: AA