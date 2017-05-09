İşgalci İsrail’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs Çıkışına Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere karşı ırkçılık yapmakla suçladığı işgalci İsrail'den tepki geldi. AFP'nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahşon, açıklamasında "Kendi ülkesinde insan haklarını sistematik şekilde ihlal eden biri, bölgedeki tek gerçek demokrasiye ahlak vaazı vermemeli… İsrail; Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların tüm ibadet özgürlüğünü sürekli korumaktadır. Yöneltilen temelsiz iftiralara rağmen bu şekilde hareket etmeyi de sürdürecek" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, İsrail Dışişleri'ne Çağırıldı

Öte yandan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Demişti?

Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'ndaki konuşmasında 'Kudüs'ün Yahudileştirildiğini' söyleyen Erdoğan, şöyle konuşmuştu: "Kudüs semalarından ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz. Aleyhine alınan onca karara rağmen işgale, zulme, şiddete ve Kudüs'ü Müslümansız yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. İsrail yönetiminin mevcut uygulamalarının, eskiden Amerika'daki, yakın zamana kadar Güney Afrika'daki siyahilere uygulanan ırkçı ve ayrımcı politikalardan ne farkı var? Batı Şeria'nın dört bir tarafını zehirli bir sarmaşık gibi saran, Filistinli kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren oradaki anlayış hangi hukukta yer bulabilir?"

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