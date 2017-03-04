İşgalci İsrail’den Batı Şeria’daki Gösterilere Sert Müdahale!

»Ana Sayfa»Filistin
04.03.2017 13:47
İşgalci İsrail’den Batı Şeria’daki Gösterilere Sert Müdahale!
İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki gösterilere yaptığı müdahalede aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere işgalci İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

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AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail askerleri, Ramallah’ın yakınlarındaki Nebi Salih, Belin ve Nalin köyleri ile Nablus’un batısındaki Kefr Kaddum’da işgal birimleri ve “Utanç Duvarı”na karşı düzenlenen gösterilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

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Olayları takip eden Filistin devlet televizyonundan fotomuhabiri Ahmed Şavir, askerlerin müdahalesi sırasında plastik mermiyle başından yaralandı. Şavir, Nablus’taki Rafidiya Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Nebi Salih köyünde ise gösterilere engel olmak isteyen İsrailli yerleşimciler, aralarında gazetecilerin de olduğu onlarca Filistinliyi darp etti. Yerleşimciler, ayrıca, köydeki ana yolu trafiğe kapatarak vatandaşların geçişine engel oldu ve araçlara saldırdı.

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