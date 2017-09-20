İşgalci İsrail’den Batı Şeria’da 9 Filistinliye Gözaltı!
İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenleyen işgalci İsrail yönetimine bağlı askerlerin, 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
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AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail yönetimine bağlı ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddia edilen 9 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci İsrail’e bağlı güçler, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İşgalci İsrail yönetimine bağlı hapishanelerde 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
Etiketler : israil, filistin, gözaltı, batı şeria
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