İşgalci İsrail’den Batı Şeria’da 27 Filistinliye Gözaltı!

İşgalci İsrail’e bağlı ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece vakti düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine” karıştıkları iddia edilen 27 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail’e ait hapishanelerde 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA