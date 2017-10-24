İşgalci İsrail’den Batı Şeria’da 19 Filistinliye Gözaltı!
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
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AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddia edilen 19 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İşgalci İsrail’in hapishanelerinde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
Etiketler : israil, filistin, batı şeria
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