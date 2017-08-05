İşgalci İsrail’den Basın Mensuplarına 1 Ayda 76 İhlal!

Filistin Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin, temmuz ayında Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’de yaşanan olayları takip eden basın mensuplarına yönelik 76 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, plastik mermi ile yaralama, göz yaşartıcı gaz sıkma, darp etme, gözaltına alma, görevine engel olma gibi basın mensuplarını hedef alan ihlaller yapıldığı kaydedildi.

Basın yayın organlarına ait ofislere baskınlar düzenlendiği aktarılan açıklamada, bunun son zamanlarda kaydedilen en yüksek oran olduğuna işaret edildi.

Ne Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 işgalci İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede ölmüştü.

Olayın ardından işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatıp, kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmesiyle gerginlik tırmanmış, olaya tepki gösteren Filistinlilere işgalci İsrail güçleri tarafından saldırılar düzenlenmişti.

İşgalci İsrail’in çoğalan tepkiler üzerine 27 Temmuz Perşembe günü kapıları açmasına rağmen zaman zaman kısıtlamalar getirmesi Filistinlilerin öfkesine neden oluyor.