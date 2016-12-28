İşgalci İsrail’den Arap Milletvekiline 10 Günlük Ev Hapsi!

İşgalci İsrail’in bir mahkemesi, Filistinli tutuklulara “yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği” iddia edilerek perşembe günü gözaltına alınan Arap Milletvekili Basil Gattas’ı 10 gün ev hapsi cezasına çarptırdı.

İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rişon Letsiyon Sulh Mahkemesi’nin, Knesset’teki Ortak Arap Listesi Milletvekili Basil Gattas’ı 10 gün ev hapsi cezasına çarptırdığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, mahkemenin Gattas’a 180 gün yurt dışına çıkış yasağının yanı sıra, cezaevlerindeki Filistinli mahkûmları ziyaret ile kendisiyle aynı davadan yargılananlarla iletişime geçmeyi de yasakladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gattas’ın, Knesset’teki genel kurul toplantılarına gözetmenler eşliğinde katılabileceği belirtildi.

Dokunulmazlığı Knesset’te oy birliğiyle kaldırılan Gattas, perşembe günü gözaltına alınmış, 4 günlük gözaltı süresinden sonra mahkemeye çıkarılmıştı.