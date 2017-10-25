İşgalci İsrail’den Arakib Köyünde 120’nci Kez Yıkım!

Arakib’i Savunma Komitesi üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin bu sabah Arakib köyüne baskın düzenlediğini ve “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bütün evleri buldozerle yıktığını söyledi.

İşgalci İsrail’in Arakib köyünde Temmuz 2010’dan bu yana 120’nci defa yıkım yaptığını belirten et-Turi, “Burada yaşamak için mücadelemize devam edeceğiz. Ne kadar sık aralıklarla evlerimizi yıkarlarsa yıksınlar inşallah direnme irademizi kıramayacaklar. Biz bu toprakların sahibiyiz.” dedi.

En Son 3 Ekim’de Yıkım Olmuştu

Arakib köyünde, 87 Filistinli yaşıyor. İşgalci İsrail yönetimi, köyün “yasa dışı” yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, işgalci İsrail’in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, işgalci İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor. İsrail en son 3 Ekim’de Arakib köyünde yıkım yapmıştı.

İşgalci İsrail Necef Çölü’nün Büyük Bölümüne El Koydu

Necef bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan işgalci İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, işgalci İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü’nün 11 milyon dönümüne el koydu.