İşgalci İsrail'de Ayrım Duvarı İnşasına Onay
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Beyt Eyl Yahudi yerleşim birimi çevresindeki Ayrım Duvarı inşasının tamamlanmasına onay verdiği belirtildi.
İsrail devlet radyosunun haberine göre Liberman, "Ayrım Duvarı'nın Beyt Eyl yerleşim biriminin korunmasını güçlendireceğini ve saldırı girişimlerini önleyeceğini" ileri sürdü.
Liberman ayrıca Beyt Eyl yerleşim biriminin batısında, El-Celezon Mülteci Kampı yakınına yapılacak duvar inşası için bakanlığının 1,3 milyon dolar bütçe ayırdığını ifade etti.
İsrail yönetimi, 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından "saldırılara engel olma" iddiasıyla Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında "Ayrım Duvarı" inşa etmeye başlamıştı.
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