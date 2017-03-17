İşgalci İsrail'de Ayrım Duvarı İnşasına Onay

»Ana Sayfa»Filistin
17.03.2017 15:43
İşgalci İsrail'de Ayrım Duvarı İnşasına Onay
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Beyt Eyl Yahudi yerleşim birimi çevresindeki Ayrım Duvarı inşasının tamamlanmasına onay verdiği belirtildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre Liberman, "Ayrım Duvarı'nın Beyt Eyl yerleşim biriminin korunmasını güçlendireceğini ve saldırı girişimlerini önleyeceğini" ileri sürdü.

Liberman ayrıca Beyt Eyl yerleşim biriminin batısında, El-Celezon Mülteci Kampı yakınına yapılacak duvar inşası için bakanlığının 1,3 milyon dolar bütçe ayırdığını ifade etti.

İsrail yönetimi, 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından "saldırılara engel olma" iddiasıyla Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında "Ayrım Duvarı" inşa etmeye başlamıştı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “İsrail, Uzun Yıllardır Uluslararası Hukuku Çiğnemektedir”16 Mart 2017 Perşembe 08:17
  • Esed’in Tedavilerine İzin Vermediği Filistinli 3 Bebek Öldü15 Mart 2017 Çarşamba 22:56
  • Siyonistler Filistinli Genç Kızı Ateş Açarak Yaraladı15 Mart 2017 Çarşamba 22:52
  • Filistinlilerin Yüzde 64'ü Abbas'ın İstifa Etmesini İstiyor15 Mart 2017 Çarşamba 22:48
  • “İsrail, Çocukları Hapsederek Uluslararası Kanunları İhlâl Ediyor”15 Mart 2017 Çarşamba 17:41
  • Suudi Arabistan, Gazze’ye 30 Milyon Dolar Bağışladı15 Mart 2017 Çarşamba 08:54
  • İşgalci İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere Ait Bir Derneği Kapattı!14 Mart 2017 Salı 14:46
  • Filistinli Doktor İşgalci İsrail’in Suçunu İtiraf Etmesini İstiyor!14 Mart 2017 Salı 13:34
  • İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Genci Katletti!13 Mart 2017 Pazartesi 13:15
  • Filistinli Çiftçiler İsrail İşgaline Karşı Direniyor!13 Mart 2017 Pazartesi 13:03
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim