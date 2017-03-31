İşgalci İsrail, Yeni Yerleşim Birimleri İnşa Edilmesini Onayladı!

»Ana Sayfa»Filistin
31.03.2017 08:29
İşgalci İsrail, Yeni Yerleşim Birimleri İnşa Edilmesini Onayladı!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin’deki “yasa dışı” yerleşim faaliyetlerinin derhâl durdurulmasını isteyen son kararına rağmen işgalci İsrail, Batı Şeria’da yeni yerleşim birimleri inşa edilmesini onayladı.

İşgalci İsrail’in Güvenlik Kabinesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aksi yöndeki kararına rağmen, Batı Şeria’da, işgal altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerinin inşa edilmesine, 20 yıl aradan sonra ilk kez onay verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, açıklamada yeni yerleşim birimlerinin Nablus yakınlarındaki Emek Shilo bölgesinde inşa edileceği belirtildi.

BMGK’nın son kararı, yerleşim birimlerinin “yasal dayanağı olmadığını” belirtiyor ve “iki devletli çözümü tehlikeye attığını” kaydediyor.

Filistinliler Tepki Gösterdi

Filistinli yetkililer işgalci İsrail’in Güvenlik Kabinesi tarafından onaylanan kararı kınadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi Hanan Aşravi, “Bu açıklama İsrail’in kendisini istikrar ve barıştansa, yasa dışı yerleşimci nüfusunu tatmin etmeye adadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.” dedi.

Amona’daki İşgalciler Yerleştirilecek

Yeni yerleşim birimlerine geçen ay boşaltılan Amona yerleşim birimindeki işgalcilerin yerleştirileceği belirtildi.

Batı Şeria’daki en büyük yerleşim birimi olan Amona, işgalci İsrail’in Yüksek Mahkemesi tarafından alınan karar çerçevesinde, Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edildiği gerekçesiyle boşaltılmıştı.

İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, Amona’daki yerleşimcilere yeni yer bulma sözü vermişti.

Trump Sonrası

İşgalci İsrail’in söz konusu kararına yönelik henüz ABD yönetiminden bir açıklama gelmedi.

İşgalci İsrail, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin hemen ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs’te de yüzlerce yeni yerleşim yerini onaylamıştı.

Trump, geçen ay işgalci İsrail’den yerleşim birimi inşa etmekten “bir süre geri durmasını” istemişti.

140 Yerleşim Biriminde 600 Binden Fazla İşgalci

Yerleşim birimleri meselesi, işgalci İsrail ve uluslararası toplum arasında uzun zamandır tartışılıyor.

İşgalci İsrail’in 1967’deki işgalinden sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te kurduğu yaklaşık 140 yerleşim biriminde 600 binden fazla işgalci yaşıyor.

BMGK’nın 2334 sayılı kararında “İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmalı.” çağrısı yapılıyor.

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