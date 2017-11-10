İşgalci İsrail, Ürdün Sınırına Göz Dikti

İsrail'in, Ürdün sınırındaki Kuzey Ağvar Bölgesinde yaşayan Filistinli 50 aileden, bölgenin bulunduğu yeri askeri alana dönüştürmek amacıyla evlerini boşaltmalarını istediği bildirildi.

Kuzey Ağvar Bölgesi Köy Yerleşim Yerleri Konseyi Üyesi Mehdi Derağime, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Ayn el-Hulva ve Ummu'l-Cimal yerleşim yerlerinde yaşayan Filistinli ailelere evlerini 8 gün içinde boşaltmaları için tebligatta bulunduğunu belirtti.

Evleri boşaltma kararının, İsrail'in Batı Şeria'daki Ordu Komutanı Rooney Nume tarafından bu ay başında alındığını Kaydeden Derağime, İsrail askerlerinin her an baskın yaparak söz konusu evleri boşaltabileceğini aktardı.

Derağime, Filistinlilerin, İsrail'in 1967 yılında bölgeyi işgalinin öncesinden beri burada yaşadığını ve evlerinde kalmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Ayn el-Hulva ve Ummu'l-Cimal'da Filistinli 50 aile yaşıyor.

Ürdün sınırına komşu ve verimli topraklarıyla bilinen Ağvar bölgesinde 10 bin Filistinli yaşıyor. Beş bini Kuzey Ağvar bölgesinde yaşayan Filistinlilere inşaat ruhsatı vermediği için çinko baraka ve çadırlarda barınıyorlar. İsrail, bu bölgenin Batı Şeria'da kendi idaresinde bulunduğu gerekçesiyle ruhsat vermediği Filistinlilerin yapılarını sık sık yıkıyor.

Ağvar'daki Filistinlilerin sayısı 1967 yılı öncesinde 320 bin iken, İsrail'in uygulamaları sonucunda bu sayının 60 bine düştüğü belirtiliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.