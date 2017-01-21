İşgalci İsrail Trump’ı Kudüs’e Davet Etti!

İşgalci İsrail’in Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ı Kudüs’e davet etti.

İşgalci İsrail’in Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, İşgalci İsrail’in Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a gönderdiği kutlama mesajında, “Her zaman İsrail Devleti’nin dostu oldun ve yanında durdun. Bugün de özgür dünyanın ve İsrail Devleti’nin en önemli ve en yakın müttefiki olarak yanımızdasın.” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail ile ABD arasındaki “ayrıcalıklı” ilişki ve iş birliğinin devamını temenni eden Rivlin, mesajına şöyle devam etti:

“Size ve hükümetinize başarılar dilerim. Bu münasebetle sizi İsrail’e davet eder, Kudüs’e konuk olmanızı bekleriz.”

Seçim sürecinde Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma sözü veren Trump, başkanlık yemininden önce işgalci İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine “Tabî ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabî ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim.” açıklamasını yapmıştı.