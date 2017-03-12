İşgalci İsrail, TİKA Çalışanının Gözaltı Süresini Uzattı!

İşgalci İsrail’in bir mahkemesi, 12 Şubat’tan beri gözaltında tutulan TİKA çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca’nın gözaltı süresini perşembe gününe kadar uzattı.

İşgalci İsrail’in bir mahkemesi, 12 Şubat’tan beri gözaltında tutulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Gazze Şeridi’ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca’nın gözaltı süresini perşembe gününe kadar uzattı.

AA’da yer alan habere göre, Biru’s-Seba şehrinde bugün görülen duruşmada savcının talebi üzerine gözaltı süresi 16 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı. Perşembe günü yeniden görülecek duruşmaya kadar savcının, Murteca hakkındaki iddianameyi tamamlaması bekleniyor.

Murteca hakkındaki davayla ilgili yayın yasağının da 14 Mart’a kadar devam edeceği belirtiliyor.

Başbakanlığa bağlı TİKA’nın Ankara’daki toplantısına katılmak üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na gelen Murteca, işgalci makamlardan seyahat izni verilmiş olmasına rağmen “Hamas ile çalışmak, düşman bir örgüte üye olmak, yabancı casuslarla iletişim hâlinde olmak, devlet güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan komplo hazırlamakla” suçlanarak burada gözaltına alınmıştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğin Temasları Sürüyor

Tel Aviv ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine rağmen işgalci İsrail’in, başbakanlığa bağlı bir kurum olan TİKA’nın Filistin uyruklu çalışanı Murteca’yı Türkiye’ye gitmek üzereyken gözaltına alması dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin, yaklaşık bir aydır gözaltında tutulan Murteca’yla ilgili İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürdüğü ve gözaltı süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Murteca’ya yöneltilen suçlamaların şahsına yönelik olduğu, TİKA’nın çalışmalarıyla bağlantılı bir suçlamada bulunulmadığı öğrenildi.