İşgalci İsrail, Temmuz Ayında 20 Filistinliyi Katletti!

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı işgalci İsrail’in yasa dışı uygulamalarını araştıran Abdullah Hurani Belgeleme ve Araştırma Merkezi’nin hazırladığı raporda, geçen aydan bu yana Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller neticesinde yaşanan olaylarda Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’de 5’i çocuk, 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, Batı Şeria’da 11, Kudüs’te 5, Aksa’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, işgalci İsrail’in Gazze’deki çiftçiler ve çobanları hedef alan saldırılarında da 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Temmuz ayında gerçekleşen olaylarda ayrıca aralarında çocukların da olduğu bin 400 kişinin yaralandığı, onlarcası çocuk 600’den fazla Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Temmuz Ayında Filistinlilere Ait 33 Yapı Yıkıldı

Tüm bunlara ek olarak Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilere ait 33 yapının işgalci İsrail makamları tarafından yıkıldığı, bazı evlere de yıkım kararı gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan, yıl başından bu yana işgalci İsrail güçlerinin saldırılarında 63 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan 13’ünün cenazesinin ise alıkonulduğu kaydedildi.