İşgalci İsrail Şeyh Salah’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirdi!

»Ana Sayfa»Filistin
16.01.2017 17:50
İşgalci İsrail Şeyh Salah’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirdi!
İşgalci İsrail’in, yarın serbest bırakılması beklenen 1948 Filistin İslâmî Hareketi’nin lideri Şeyh Raid Salah’a yurt dışına çıkış yasağı getirdiği bildirildi.

1948 Filistin İslâmî Hareketi’nin lideri Şeyh Raid Salah’ın avukatı Ömer Hamayisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri tarafından imzalanan, Şeyh Salah’ın yarın serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkışının yasaklandığını içeren karar tarafımıza iletildi.” dedi.

Bunun kendileri için yeni bir durum olmadığına, 2015’ten bu yana benzer kararların alındığına dikkat çeken Hamayisi, “Bu karar da Şeyh Salah’ın yarın serbest bırakılacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail polisinin geçen perşembe günü, “yasa dışı platform ve derneklere üye olduğu” ve “şiddete teşvik eden açıklamalar yaptığı” iddiasıyla Şeyh Salah hakkında yeni bir soruşturma dosyası oluşturarak savcılığa gönderdiği bildirilmişti. Avukat Hamayisi, bu gelişme üzerine, “Suç dosyasının savcılık tarafından kabûl edilmesi hâlinde 17 Ocak’ta serbest bırakılacağı açıklanan Şeyh Salah, serbest kalamayacaktır.” demişti.

İşgalci İsrail’in hapishaneler yönetiminin açıkladığı karara göre, Şeyh Salah’ın 17 Ocak’ta serbest bırakılması bekleniyor.

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