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İşgalci İsrail Polisi Kudüs Müftüsü’nü Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail Polisi Kudüs Müftüsü’nü Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’i gözaltına aldığı bildirildi.

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Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’in oğlu Ömer Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail polisi Şeyh Hüseyin’i zor kullanarak gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.” dedi.

Ömer Hüseyin, babasının, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı (el-Esbat) Kapısı’nda toplanan Filistinlilere cuma namazını kıldırmak üzere bölgeye geldiği sırada gözaltına alındığını ifade etti.

İşgalci İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 3 Filistinliyi katletmiş ve Mescid-i Aksa’yı kapatmıştı.

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Mescid-i Aksa’da bugün namaz kılınmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

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