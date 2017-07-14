İşgalci İsrail Polisi Kudüs Müftüsü’nü Gözaltına Aldı!

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’in oğlu Ömer Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail polisi Şeyh Hüseyin’i zor kullanarak gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.” dedi.

Ömer Hüseyin, babasının, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı (el-Esbat) Kapısı’nda toplanan Filistinlilere cuma namazını kıldırmak üzere bölgeye geldiği sırada gözaltına alındığını ifade etti.

İşgalci İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 3 Filistinliyi katletmiş ve Mescid-i Aksa’yı kapatmıştı.

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Mescid-i Aksa’da bugün namaz kılınmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.