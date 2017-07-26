İşgalci İsrail Polisi Gazetecileri de Hedef Alıyor!

İşgalci İsrail polisi tarafından dün gece Mescid-i Aksa’nın kapısında yatsı namazı kılan cemaate yönelik gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi yaralanırken, olayı takip eden Filistinli fotoğraf muhabiri Fayiz Ebu Rumeyle de işgalci polis tarafından darp edildi.

Yaşananları görüntülemek isterken çok sayıda işgalci polisin saldırısına uğrayan ve karga tulumba gözaltına alınan Rumeyle, sabaha karşı 04.00’e kadar karakolda tutuldu.

Rumeyle’nin sosyal medyaya yansıyan tartaklanma ve gözaltına alınma görüntüleri büyük tepki çekti.

“Polis Yaşananları Gizlemek İstiyor”

Serbest kalmasının ardından AA muhabirine konuşan Rumeyle, işgalci İsrail polisinin yaşananları gizlemek istediği için özellikle kameraman ve fotoğraf muhabirlerini hedef aldığını söyledi.

Rumeyle, “Polis, Kudüs’te yaşananları dünyaya duyurmamızı istemiyor. Burada gerçekten neler yaşandığını gizlemek istiyorlar. Bu nedenle bizi hedef alıyorlar, hareket özgürlüğümüzü, olay yerlerine erişimimizi kısıtlıyorlar. Çoğu zaman bizler de göstericiler gibi polis şiddetine maruz kalıyor ve gözaltına alınıyoruz.” dedi.

Filistinli fotoğraf muhabirinin başına gelenler tek örnek değil. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan basın mensupları işgalci İsrail’in engellemeleri nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. İşgalci İsrail polisi, Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa çevresindeki olayları görüntülemek isteyen gazetecilerin bölgeye erişimini sık sık kısıtlıyor.

Polis Sözcüsünden Tuhaf Açıklama

İşgalci İsrail polisinin sözcüsü Micky Rosenfeld bu yöndeki şikâyetlerin iletilmesi üzerine, “Medya (şehrin giriş kapılarından) Şam Kapısı’nda toplandı. Problem yok, buraya gelebilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

Micky, “gazetecilerin sadece Şam Kapısı’nda bulunmasına mı izin verildiği” ve “olayların yaşandığı diğer yerlere erişimin neden kısıtlandığı” yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.