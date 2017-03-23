İşgalci İsrail Polisi Filistinli Şoföre Saldırdı!

İşgalci İsrail polisi tarafından Filistinli bir şoförün darp edildiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada yayılınca olay hakkında soruşturma açıldı ve işgalci polis zorunlu izne gönderildi.

Filistinli bir tır şoförünün bir işgalci İsrail polisi tarafından darp edildiği sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde polisin önce sözlü olarak tartıştığı şoföre aniden kafa attığı sonra da tokatlayıp tekmelediği görülüyor.

Polis, şoföre tekme attıktan sonra olay yerinde bulunan iki kişi işgalci polise doğru gelip onu sakinleştirmeye çalışıyor.

Polis yaklaşanlardan birini önce itiyor, ardından ona da tekme atıyor. Daha sonra başka bir kişinin işgalci polisi tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

İsrail polisi tartıştığı Filistinli şoförü darp etti https://t.co/RhfczpAej1 pic.twitter.com/Ebwzu6xaWf — BBC Türkçe (@bbcturkce) 23 Mart 2017

Zorunlu İzne Gönderildi

Doğu Kudüs’te meydana gelen olay, bir Filistinli tarafından görüntülendi.

İşgalci İsrail polisi, videodaki memurun “sert ve olağandışı” davrandığını ve zorunlu izne gönderildiğini açıkladı.

Jerusalem Post gazetesi, tartışmanın park yeri nedeniyle çıktığını yazdı.

Filistinli Siyasetçiler Tepki Gösterdi

Görüntüler Filistinli siyasetçilerin tepkisini çekti. Milletvekili Ahmed Tibi işgalci polis memurunun yargılanmasını istedi.

Tibi, “Polisin vahşi davranışı, mafya ve çete üyelerini hatırlatıyor, düzeni sağlaması gereken bir görevlinin davranışını değil.” dedi.

İşgalci İsrail’in Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan da işgalci polisin davranışını eleştirdi ve işgalci polisin yasaların gerektirdiği şekilde cezalandırılmasını umduğunu belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe