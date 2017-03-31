İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Kadını Katletti!

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31.03.2017 07:21
İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Kadını Katletti!
İşgalci İsrail polisi, Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği Filistinli bir kadını katletti.

İşgalci İsrail’in polis sözcüsü Micky Rosenfeld tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı’nın önünde Filistinli bir kadın tarafından işgalci polislere bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

AA’da yer alan habere göre, olay yerindeki polislerin ateş ederek kadını katlettiği bildirilen açıklamada, işgalci İsrail güçlerinden ise zarar gören olmadığı kaydedildi.

Olayın ardından işgalci İsrail polisinin çevreyi çembere alarak kapattığı görüldü.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967’den beri İsrail işgali altında bulunuyor. İşgalci İsrail güçleri zaman zaman saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği Filistinlileri vuruyor.

İnsan hakları örgütleri işgalci İsrail güçlerinin sokak ortasında yargısız infaz yaptığını söylüyor.

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