İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Genci Katletti!
İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğı iddia edilen Filistinli bir genci katlettiği bildirildi.
İşgalci İsrail’in polis sözcüsü Luba Samri, yaptığı yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Doğu Kudüs’teki Babu’l-Esbat bölgesinde iki sınır polisine bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
AA’da yer alan habere göre, söz konusu Filistinlinin işgalci İsrail polislerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Samri, hastaneye kaldırılan yaralı iki polisin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.
Samri ayrıca ismini açıklamadığı Filistinlinin 25 yaşında ve kentin Cebel Mukebbir Mahallesi’nden olduğunu aktardı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Genci Katletti!İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğı iddia edilen Filistinli bir genci katlettiği bildirildi.
Filistinli Çiftçiler İsrail İşgaline Karşı Direniyor!Gazze sınırında yer alan Cuhru’d-Dik köyünün doğusundaki çiftçiler, tarlalarını ekmeye çalışıyor.
Kudüs İntifadasının Başından İtibaren 350 Bayan Tutuklandı2015 yılının Ekim ayının başında patlak veren Kudüs intifadasının başlangıcından bu yana 350 Filistinli kadın ve genç kız tutuklandı.
İşgalci İsrail, TİKA Çalışanının Gözaltı Süresini Uzattı!İşgalci İsrail’in bir mahkemesi, 12 Şubat’tan beri gözaltında tutulan TİKA çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca’nın gözaltı süresini perşembe gününe kadar uzattı.
Gazze'de İşgalci İsrail'in Ezan Yasağına ProtestoGazze'de, işgalci İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına karşı gösteri düzenlendi.
RÖPORTAJ
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
- Hollanda “Hayır!”cıları Siyasetçiden Saymıyor Herhalde!
- Hollanda-Türkiye Ekonomik İlişkileri Mevcut Gerilimden Nasıl Etkilenir?
- “Suriye’de 2016’da En Az 652 Çocuk Hayatını Kaybetti”
- Norédine Allam: ‘Muslim Show, Ümmet İçin Bir Tür Kaşıntı Tozudur’
- Türkiye, Hollanda’ya İki Ayrı Nota Verdi
- Tunus'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı
- “Yemen’de Her 10 Dakikada Bir Çocuk Hayatını Kaybediyor”
- PYD/YPG’nin Özerk Yönetim İlan Ettiği Münbiç'te Rusya Askeri Üs Kurdu!
- FETÖ’nün Ceza Çetesi Böyle Çalışıyormuş!
- İsviçre Gazetesi Manşetten “Hayır” Çağrısı Yaptı!
- İşçi – İşveren Davalarında Arabuluculuk Zorunlu Oluyor
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
- Hollanda-Türkiye Ekonomik İlişkileri Mevcut Gerilimden Nasıl Etkilenir?
- İLKAV Başkanı Mehmet Pamak Gözaltına Alındı
- İmam Buhari Vakfı Başkanı Zafer Mert Şehid Edildi
- ABD, Tahriru’ş-Şam’ı “Terör Listesine” Ekledi!
- Hollanda Polisi Protestoculara Müdahale Etti
- Fatma Betül Kaya Konsolosluk Önünde Abluka Altında (Video)
- Avrupa Konseyi'nden Hollanda Açıklaması
- Muş Özgür-Der’de “Seyyid Kutub ve Kur’an Nesli İdeali” Konusu Ele Alındı
- Hollanda'da Protestoculara Polis Köpekleriyle Müdahale Edildi
- Avrupa Konuşma Özgürlüğüne 'Hayır' Dedi
- Avrupa Konseyi Başkanı Agramunt: Endişeliyiz
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim