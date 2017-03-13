İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Genci Katletti!

»Ana Sayfa»Filistin
13.03.2017 13:15
İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Genci Katletti!
İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğı iddia edilen Filistinli bir genci katlettiği bildirildi.

İşgalci İsrail’in polis sözcüsü Luba Samri, yaptığı yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Doğu Kudüs’teki Babu’l-Esbat bölgesinde iki sınır polisine bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

AA’da yer alan habere göre, söz konusu Filistinlinin işgalci İsrail polislerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Samri, hastaneye kaldırılan yaralı iki polisin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Samri ayrıca ismini açıklamadığı Filistinlinin 25 yaşında ve kentin Cebel Mukebbir Mahallesi’nden olduğunu aktardı.

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