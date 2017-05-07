İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Genç Kızı Katletti!
İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı çevreleyen eski şehrin Şam kapısında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genç kızı katletti.
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İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı çevreleyen eski şehrin Şam kapısında nöbet tutan işgalci polise bıçaklı saldırıda bulunmaya çalıştığı iddia edilen Filistinli bir genç kızın, polisin açtığı ateş sonucu “etkisiz hâle getirildiği” belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, vurulan genç Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi yer almazken, İsrail basınında genç kızın hayatını kaybettiği ifade edildi.
İşgalci İsrail polisinden daha sonra yapılan açıklamada, vurulan genç Filistinlinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.
İşgalci İsrail güçlerinin, “bıçaklama girişiminde bulundukları” iddiasıyla Filistinlilere karşı düzenlediği saldırılardaki artış dikkat çekiyor.
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