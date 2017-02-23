İşgalci İsrail Polisi Doğu Kudüs’te Bir İlkokulu Kapattı!

İşgalci İsrail polisi, Doğu Kudüs’te 250 öğrencinin eğitim gördüğü en-Nuhba Erkek İlkokulu’nu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı.

İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Sur-Bahır beldesinde 250 öğrencinin eğitim gördüğü en-Nuhba Erkek İlkokulu’nun kapatıldığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, okulun, işgalci İsrail’e bağlı Eğitim ve Öğretim Bakanlığı’nın, okul yönetiminin Hamas ile bağlantısı olduğuna ilişkin yaptığı şikâyetlerin ardından kapatıldığı ifade edildi.

Okul müdürünün gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, kurumla ilişkisi olan iki kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Okul yönetiminden yapılan yazlı açıklamada, “Okulun kapatılma kararı acımasızca bir karardır ve şaşırtıcıdır.” ifadeleri kullanıldı.