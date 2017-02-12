İşgalci İsrail Polisi Batı Şeria’da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail polisinin, Batı Şeria’da “silah ve askerî teçhizat bulundurduklarını” iddia ettiği 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İşgalci İsrail’in polis sözcüsü Luba Samri, yayımladığı yazılı açıklamada, “İsrail askerleri ve polisinin, aldığı istihbaratın ardından el-Halil kentinin es-Semu beldesine düzenlediği ortak operasyonda 7 Filistinliyi gözaltına aldığını” duyurdu.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin, “silah ve çeşitli askerî teçhizat bulundurdukları” iddia edildi.
Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu’nun verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde aralarında 300 çocuk, 51 kadın, 21 gazetecinin de olduğu yaklaşık 7 bin tutuklu bulunuyor.
Etiketler: israil, filistin, batı şeria, gözaltı
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