İşgalci İsrail Polisi 45 Yaşındaki Filistinliyi Katletti!

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Netanya kentinde iki gün önce işgalci İsrail polisinin açtığı ateş sonucu yaralanan 45 yaşındaki Muhenned Abdurrahman Ebu Safake’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgalci İsrail polisinden salı günü yapılan açıklamada, Netanya kentinde “bıçaklı saldırıya” maruz kaldığı iddia edilen bir polisin hafif yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise “etkisiz hâle getirildiği” aktarılmıştı.

Kaynak: AA