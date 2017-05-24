İşgalci İsrail Polisi 3 Aksa Muhafızını Gözaltına Aldı!

Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın avlusuna giren yüzlerce Siyonist yerleşimciye eşlik eden işgalci İsrail polisi, İslami Vakıflar İdaresi’ne bağlı çalışan üç Mescid-i Aksa muhafızını gözaltına aldı, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

İslami Vakıflar İdaresi’nin Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, “Aksa’nın avlusunda muhafızlara saldırarak birçoğunu yaralayan İsrail Özel Kuvvetleri’ne bağlı polisler 3 muhafızı da gözaltına aldı.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Aksa’nın avlusundaki Siyonistlerin yere yatarak topluca ibadet etmeye kalkışmasına muhafızların tepki gösterdiğini belirten Dibs, “Polisin saldırısı ve gözaltılar bunun üzerine gerçekleşti. Saldırıda yaralanan muhafızlardan Arafat Necib hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.” bilgisini verdi.

708 Yerleşimci Aksa’nın Avlusuna Girdi

Dibs, sabah saatlerinden bu yana Aksa’ya baskın düzenleyen Siyonistlerin sayısının 708’e ulaştığını, yerleşimcilerin işgalci İsrail polisinin korumasında ellişer kişilik gruplar hâlinde Aksa’nın Fas Kapısı’ndan içeri alındığını kaydetti.

Radikal Siyonist gruplar, işgalci İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal edişinin 50’nci yıl dönümü bahanesiyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.