İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere Saldırdı
İşgalci İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı. İsrailliler Mescid-i Aksa'nın kapılarına da zarar verdi.
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İşgalci İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı.
Yerleşimcilere eskortluk eden İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz attı.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinliler nefes darlığı yaşadı. Görgü tanıkları, yerleşimcilere eşlik eden İsrail polisi ve güçlerinin Mescid-i Aksa’yı kirlettiklerini ifade etti. İsrail polisinin, Filistinlilere saldırmasının ardından polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İsrail, Filistin, Mescid-i Aksa
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