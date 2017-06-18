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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere Saldırdı

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere Saldırdı

İşgalci İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı. İsrailliler Mescid-i Aksa'nın kapılarına da zarar verdi.

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İşgalci İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yerleşimcilere eskortluk eden İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz attı.

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinliler nefes darlığı yaşadı. Görgü tanıkları, yerleşimcilere eşlik eden İsrail polisi ve güçlerinin Mescid-i Aksa’yı kirlettiklerini ifade etti. İsrail polisinin, Filistinlilere saldırmasının ardından polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA

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