İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere Saldırdı

İşgalci İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yerleşimcilere eskortluk eden İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz attı.

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinliler nefes darlığı yaşadı. Görgü tanıkları, yerleşimcilere eşlik eden İsrail polisi ve güçlerinin Mescid-i Aksa’yı kirlettiklerini ifade etti. İsrail polisinin, Filistinlilere saldırmasının ardından polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA