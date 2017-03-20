İşgalci İsrail Mahkemesinden Filistinliye 396 Yıl Hapis

Ofra askeri mahkemesi, 2 Yahudi yerleşimci ile ABD'li bir turisti öldürmekle suçladığı Filistinliye 4 kez müebbet hapis cezası verdi.

İsrail’deki bir askeri mahkemenin, 2015’te işgal altındaki Batı Şeria’da iki Yahudi yerleşimci ile ABD'li bir turisti öldürmekle suçladığı bir Filistinliyi, 396 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofra askeri mahkemesi, Kudüs’ün güneyindeki Alon Shvut yerleşim birimi yakınlarında iki Yahudi yerleşimci ile Amerikalı bir turisti öldürmekle suçladığı Muhhamed El-Hurub isimli Filistinliye 4 kez müebbet (99 yıl) hapis cezası verdi.

Ofra askeri mahkemesindeki duruşmada askeri yargıç, El-Hurub’un ayrıca hayatını kaybeden iki Yahudi yerleşimci ile Amerikalı turistin ailelerine toplamda 750 bin İsrail Şekeli (yaklaşık 200 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

İsrail ordusu, ocak ayında yayınladığı raporda, Yahudi yerleşimcilerden gelen saldırı şikayetleri üzerine, 2015’in ekim ayından 2016’nın sonuna kadar 3 bin 369 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Filistin toprakları, Ekim 2015’ten bu yana Yahudi yerleşimcilerinin İsrail güçlerinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesiyle beraber, yer yer Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışma ve arbedelere sahne oluyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail askerleri, Filistinli sivillere yönelik ağır ihlallerde bulunuyor ve çeşitli nedenler öne sürerek Filistinli sivillerin ölümüne neden oluyor.