İşgalci İsrail Kudüs’teki Kontrolünü Arttırmayı Planlıyor!
İşgalci İsrail’in İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne’nin, “Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin düzenlediği saldırıları engellemek” gerekçesiyle bir “güvenlik planı” hazırladığı belirtildi.
A+A-
AA’nın İsrail’de yayın yapan özel televizyon kanalı Kanal 10’a dayandırdığı haberine göre, işgalci İsrail’in İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne, “Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin saldırılarını engellemek gerekçesiyle” bir “güvenlik planı” hazırladı.
Plan çerçevesinde kurulacak “askeri kontrol noktalarına” benzeyen büyük “teftiş noktaları” aracılığıyla, Babu’l Amud ve Eski Şehir bölgelerindeki “güvenliğin” sıkılaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Bu bölgelerde “sınır muhafızlarının” konuşlandırılacağı ve 40 akıllı “güvenlik kamerasının” yerleştirileceği ifade edilen haberde planın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi.
HABERE YORUM KAT