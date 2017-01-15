İşgalci İsrail, Kudüs’teki Dükkân İçin Açık Çek Teklif Etti!
İşgal altında tutulan Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yer alan tarihî bakkal dükkânını devretmesi için işgalci İsrail’in kendisine önce 24 milyon dolar, daha sonra da açık çek teklif ettiği Filistinli İmad Ebu Hatice, ne pahasına olursa olsun burayı terk etmeyeceğini söyledi.
Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’na 5 metre, Burak Duvarı’na (Ağlama Duvarı) ise sâdece 2,5 metre mesafedeki tarihî mekânı devretmesi için kendisine yapılan baskıları AA muhabirine anlatan Ebu Hatice, işgalci İsrail’in adım adım uygulamaya koyduğu “Kudüs’ü Yahudileştirme planının” en son ve bariz örneğinin kendisi olduğunu ifade etti.
“Burayı Onlara Bırakmayacağım”
İşgalci İsrail’in, Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinlileri çeşitli bahanelerle yerlerinden etme, evlerine ve taşınmazlarına el koyma yoluna gittiğini dile getiren Ebu Hatice, “Burayı onlara devretmem için önce 24 milyon dolar, sonra da açık çek teklif ettiler. Bana, ‘Nerede yaşamak istersen sana orada yaşaman için imkân sağlarız, ne istersen yaparız.’ dediler. Ancak ben Allah’a söz verdim, and olsun ki; sokakta işportacılık da yapsam burayı onlara bırakmayacağım.” dedi.
“Artık Gücüm Kalmadı”
“Üç yıl önce burada, kendi mülkümüzde çalışmamızı yasakladılar. Herhangi bir restorasyon çalışması yapabilmemizi de İsrail Arkeoloji Çalışmaları İdaresi’nin gözetimi ve iznine bağladılar.” ifadelerini kullanan Ebu Hatice, “Buradaki arkeologların günlük masrafını bana ödetiyorlar. Harcadıkları su ve elektriğin faturasını da bana kesiyorlar. Artık gücüm kalmadı.” şeklinde konuştu.
“Mücadelemden Vazgeçmeyeceğimi Söyledim”
Ebu Hatice, konuşmasına şöyle devam etti:
“Baskı yaptılar, fiziksel şiddete başvurdular, gözaltına aldılar, para cezası kestiler, ağır vergiler koydular. Fakat bütün bu yaptıklarına rağmen, burayı kendilerine vermeyeceğimi, onlarla mücadelemden vazgeçmeyeceğimi söyledim.”
“Türkiye, Filistin Halkını Kucaklamalı”
“Biz Osmanlı’nın bakiyesiyiz.” ifadelerini kullanan Ebu Hatice, “Bu topraklarda halkı kucaklayan ve onlara insanca muamele eden son devlet Osmanlı idi. Osmanlı’nın yeniden dönmesini ne kadar temenni ettiğimizi anlatmam imkânsız. Türkiye devleti, Filistin halkını kucaklamalı ve onlara sahip çıkmalı.” dedi.
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