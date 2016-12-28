İşgalci İsrail Kudüs’te Yeni Bir Tünel Kazdı!

»Ana Sayfa»Filistin
28.12.2016 14:15
İşgalci İsrail Kudüs’te Yeni Bir Tünel Kazdı!
İşgalci İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın yakınında yer alan Silvan beldesinde yeni bir tünelin açılışını yaptığı bildirildi.

Kudüs’ün Silvan beldesindeki Vadi Halvan Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail’in Kültür Bakanı Miri Regev’in, Silvan’ın Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa’nın bitişiğindeki Babu’l Mağaribe Meydanı arasında kazılan yeni bir tüneli açtığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açılışı yapılan tünelin “bölgenin Yahudileştirilmesine yönelik planların bir parçası” olduğu ifade edilen açıklamada, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan açılış dolayısıyla mahallenin bir kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kazı çalışmalarının bölgedeki binalarda derin çatlaklara neden olduğu vurgulanan açıklamada, Silvan’da faaliyet gösteren el-Ad Yerleşim Derneği ve işgalci İsrail’in Arkeoloji Kurumu’nun iki yıl önce tünelin kazılması için çalışmalara başladığı hatırlatıldı.

Vadi Halvan Bilgi Merkezi verilerine göre, Doğu Kudüs’te Filistinlilerin yaşadığı Silvan beldesine bağlı söz konusu mahallenin alt kısımlarındaki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı.

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