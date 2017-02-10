İşgalci İsrail, Kudüs’te Birçok Önemli Projeyi Engelliyor!

İşgalci İsrail, uzun yıllardır Kudüs’te birçok önemli projeyi engellemeye ve Mescid-i Aksa’da restorasyon için gerekli olan yapı malzemelerinin Kudüs’e girişine engel olmaya devam ediyor.

Mescid-i Aksa, müslümanlar için en önemli ve en mukaddes yerlerden birisi olarak kabul ediliyor. Namaz kılanların burada ibadetlerini sürdürebilmeleri için sürekli olarak restorasyon ve tamir işlerine ihtiyaç duyuyor. Fakat işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’da gerekli olan birçok önemli projeyi engelliyor.

Bu projelerin başında yangın söndürme, aydınlatma, elektrik, altyapı gibi önemli ve gerekli projeler geliyor. Kudüs İslâmî Vakıflar Müdürlüğü, bunları gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

“30’dan Fazla Projeyi Engelledi”

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, yaptığı açıklamalarda işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya doğrudan müdahale ettiğini ve 30’dan fazla projeyi engellediğini söyledi.

Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa’daki aydınlatma, elektrik, altyapı, yangın söndürme ve atık su yolları projelerinin çok önemli olduğunu ve hepsinin de bakıma ihtiyaç duyduğunu fakat işgalci İsrail’in kontrolü sağlamak için Mescid-i Aksa’ya doğrdudan müdahale ettiğini belirtti.

Şeyh Kisvani, Vakıflar Müdürlüğü olarak işgalci İsrail’in ihlâllerini durdurmak için Ürdün Vakıflar Bakanlığı ile sürekli iletişim hâlinde olduklarını söyledi.

Kudüs Vakıflar Müdürlüğü, uzun yıllardır ilk defa Kıble mescidinin restorasyonunu tamamladı. Restorasyon, iki sene sürdü.

“Yapı Malzemelerinin Girişi Engelleniyor”

Mescid-i Aksa İmar Komisyonu Başkanı Bessam el-Hallak da yaptığı açıklamada uygulanması için hızlı bir şekilde yapı malzemelerinin girişine ihtiyaç duyan projelerin olduğunu belirterek buna karşılık işgalci İsrail polisinin bunu engellediğini veya en azından geciktirdiğini söyledi.

Bessam el-Hallak, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’nın aydınlatılması için gerekli olan tel ve bazı malzemelerin girişine iki yıldır engel olduğunu kaydetti.

“İsrail’in Bütün Müdahalelerini Reddediyoruz”

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa’daki herhangi bir projenin uygulanabilmesi için izin alınması şartını öne sürüyor.

Bunun yanında işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’daki yangın söndürme projesinin uygulanmasına engel oluyor.

İşgalci İsrail, bu bağlamda son aylarda yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, İsrail Eserler Kurumu’ndan bir yetkili, restorasyon ve bakım işlerine nezaret edecek. Kudüs Vakıflar Müdürlüğü ise Ürdün Vakıflar Bakanlığı’na bağlı olduğunu söylüyor, bu durumu kesin bir dille reddediyor.

Mescid-i Aksa İmar Komisyonu başkanı Bessam el-Hallak, işgalci İsrail’in bu şekilde Mescid-i Aksa’ya doğrudan müdahale ettiğini ve kontrol etmeye çalıştığını belirterek şöyle dedi:

“Biz, İsrail’in bütün müdahalelerini reddediyoruz. Fakat bazen onların bize şartlarını dayatmalarını engellemek için projeleri durdurmak zorunda kalıyoruz. İşgalci İsrail, restorasyon ve bakım işlerine karışamaz. Çünkü karar sahibi olan, bizleriz”

“Komisyon Üyeleri Saldırılara Maruz Kalıyor”

İşgalci İsrail, restorasyon ve bakım işlerine karışmakla kalmıyor. Bunun yanında daha da ileriye giderek İmar Komisyonu Başkanı ve üyelerini tutukluyor ve Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıyor.

Mescid-i Aksa İmar Komisyonu Başkanı Bessam el-Hallak, Komisyon üyelerinin görevleri esnasında işgalci İsrail’in saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Kaynak: Safa Ajansı, Kudüs Sahnesi (Sayı: 93)