İşgalci İsrail Güçleri Protestoculara Müdahale Etti!
İşgalciler tarafından katledilen Filistinlilerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeyip morglarda tutulmasını protesto etmek için düzenenlenen yürüyüşe müdahale edildi.
FİEM’de yer alan habere göre, İşgalci İsrail güçleri tarafından yapılan müdahale sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Protestocular, Beytullahim’in kuzeydeki girişine yaklaştıklarında ses bombası ve göz yaşartıcı bombaya maruz bırakıldılar.
İşgalci güçlerin attığı bombalardan çıkan yoğun gazdan birçok protestocunun etkilendiği belirtildi.
Filistin bayrakları ve işgalci İsrail’in cenazelerini alıkoyduğu Filistinlilerin posterlerini taşıyan protestocular, cenazelerin ailelerine teslim edilmesini talep eden sloganlar attı ve bunun insânî bir hak olduğuna dikkat çekti.
Beytullahim’deki Murra Kavşağı’ndan başlayan yürüyüşün öncesinde yapılan konuşmalarda cenazeleri alıkonulan Filistinlilerin aileleri cenazelerin teslim edilmesini istediklerini söyledi.
İşgalci İsrail yönetiminin hâlen Kudüs İntifadası sırasında vefat eden 9 Filistinlinin cenazelerini alıkoyduğu ifade edildi.
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