İşgalci İsrail Güçleri İki Filistinliyi Katletti!
İşgalci İsrail güçlerinin, Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu’l-Huran köyüne yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda iki Filistinliyi katletiği belirtildi.
Yeni Şafak’ın işgalci İsrail’in radyosuna dayandırdığı haberine göre, Necef çölüne yıkım ekipleriyle giden işgalci İsrail askerleri, “arabayla saldırı girişiminde bulunduğu” iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak katletti.
Yıkım esnasında çıkan arbedede de başka bir Filistinlinin katledildiği belirtildi.
“Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı”
İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada ise, “1948 Filistin İslâmî Hareketi mensubu bir aktivist, askerlere doğru eylem niyetiyle arabasını hızla sürdüğünü anlayan askerler tarafından etkisiz hâle getirildi.” denildi.
Açıklamada, olayda bir İsrail askerinin öldüğü, birinin de yaralandığı kaydedildi.
Filistinli Milletvekili Yaralandı
Öte yandan İsrail Meclisi (Knesset) Ortak Arap Listesi’nden yapılan açıklamada, grup başkanı Eymen Adil Avde’nin de işgalci İsrail askerleriyle köy sâkinleri arasında çıkan arbedede yaralandığı ifade edildi.
Hastaneye kaldırılan Avde’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İşgalci İsrail askerleri, sabah saatlerinde yıkım ekipleriyle Ummu’l-Huran köyüne baskın düzenlemiş, burada yaşayanlar ve işgalci İsrail askerleri arasında arbede çıkmıştı.
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