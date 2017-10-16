İşgalci İsrail Güçleri Filistinlilere Ait 4 Evi Yıktı!

Kudüs’e bağlı olmasına rağmen işgalci İsrail’in inşa ettiği “Ayrım Duvarı” ile şehirden koparılan Cebel el-Bala mahallesinde, saçtan inşa ettikleri evleri yıkılan dört Filistinli aile evsiz kaldı.

AA muhabirine konuşan mahalle sakinlerinden Atallah el-Cahalin, yıkımların yakınlarda bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ma’ale Adumim’i genişletmek için yapıldığını belirtti.

İsrail işgalinden önce de kendilerinin burada, aynı yerde yaşadıklarını söyleyen el-Cahalin, buna rağmen İsrail güçlerinin “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla evlerini yıkmakla tehdit ettiğini ifade etti.

el-Cahalin, “Burada toplam 56 aile yaşıyor. İsrail güçleri yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ma’ale Adumim’i genişletmek için evlerimizi yıkıp bizi buradan sürmek istiyor.” dedi.

“Ayrım Duvarı” ile şehirden koparılarak işgal altındaki Batı Şeria’ya dâhil edilen Cebel el-Bala dâhil Kudüs’ün birçok mahallesinde yaşanan Filistinlilerin Kudüs’e girişlerine izin verilmiyor.

Oslo Anlaşması’na göre “C bölgesi” sayılan bu mahallelerde işgalci İsrail askerleri “ruhsatsız inşa edildiği” iddiasıyla sık sık ev yıkımı gerçekleştiriyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18’i kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e güvenliği İsrail’e devredilirken, yüzde 61’ini kapsayan “C bölgesi”nin idare ve güvenliği İsrail’e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak işgalci İsrail bu bölgeye, Oslo Anlaşması’nı ihlal ederek Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargâhlar kurmaya devam etti.

İsrail’in fiili işgali altında olan Batı Şeria’da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs’te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.

Batı Şeria’da 2,5 milyonun, Doğu Kudüs’te de 300 binin üzerinde Filistinli yaşıyor. İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 2007’den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.