İşgalci İsrail Güçleri Filistinlilere Ait 3 Evi Yıktı!
İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim kentinin yakınlarında Filistinlilere ait 3 evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Velce köyü muhtarı Hıdır Arec, işgalci İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek, 2’si yapım aşamasında 3 evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.
Söz konusu evler için yaklaşık bir ay önce yıkım ihtarı verildiğini ifade eden Arec, İsrail İstinaf Mahkemesi’nin evlerle ilgili nihai kararını 7 Mayıs’ta vermesini beklediklerini ancak işgalci İsrail güçlerinin karardan önce evleri yıktığını kaydetti.
Bir Filistinli Yaralandı
Öte yandan, işgalci İsrail askerleri, el-Halil’deki Hz.İbrahim Camisi’nin yakınlarında da bir Filistinliye ateş açtı.
Olayda yaralanan Filistinli, bir süre yaralı hâlde bekletildikten sonra işgalci İsrail güçleri tarafından hastaneye nakledildi.
Yaralı Filistinlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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