İşgalci İsrail Güçleri Filistinlilere Ait 3 Evi Yıktı!

AA muhabirine konuşan Velce köyü muhtarı Hıdır Arec, işgalci İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek, 2’si yapım aşamasında 3 evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Söz konusu evler için yaklaşık bir ay önce yıkım ihtarı verildiğini ifade eden Arec, İsrail İstinaf Mahkemesi’nin evlerle ilgili nihai kararını 7 Mayıs’ta vermesini beklediklerini ancak işgalci İsrail güçlerinin karardan önce evleri yıktığını kaydetti.

Bir Filistinli Yaralandı

Öte yandan, işgalci İsrail askerleri, el-Halil’deki Hz.İbrahim Camisi’nin yakınlarında da bir Filistinliye ateş açtı.

Olayda yaralanan Filistinli, bir süre yaralı hâlde bekletildikten sonra işgalci İsrail güçleri tarafından hastaneye nakledildi.

Yaralı Filistinlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.