İşgalci İsrail Güçleri Filistinli Tutsakları Köpeklerle Taciz Ediyor!

»Ana Sayfa»Filistin
22.04.2017 06:29
İşgalci İsrail Güçleri Filistinli Tutsakları Köpeklerle Taciz Ediyor!
İşgalci İsrail güçlerinin, Ramle’deki Nitzan Hapishanesi’nde açlık grevinde bulunan Filistinli tutsakların odalarına girerek köpeklerle taciz ettiği bildirildi.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi’nin geçen pazartesi gününden bu yana açlık grevinde bulunan Filistinli tutsaklara yönelik büyük bir taciz ve teftiş kampanyası başlattığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti’ne bağlı “Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesi” üyesi Emani Serahine ise işgalci İsrail’in hapishanelerinden gelen mesajların, tutsakların cuma sabahından bu yana büyük bir baskıya maruz kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Serahine, teftişlerin polis köpekleri kullanılarak saatte 4 defa yapıldığını aktardı.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, “İsrail’in keyfi uygulamaları ve hak ihlâllerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için” 17 Nisan Pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşgalci Netanyahu: Gazze’yi İşgal Edecek Güce Sahibiz19 Nisan 2017 Çarşamba 17:51
  • Açlık Grevindeki Filistinli Tutsaklar İçin Destek Çadırı Kuruldu!19 Nisan 2017 Çarşamba 15:27
  • İşgalci İsrail Batı Şeria’da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!18 Nisan 2017 Salı 19:09
  • İşgalci İsrail’den Filistinli Mahkumlara Görüş Yasağı18 Nisan 2017 Salı 15:20
  • “İşgale Yönelik Mücadeleyi Karnımız Açken de Kazanabiliriz”18 Nisan 2017 Salı 07:02
  • El-Kassam Tugayları: Esirlerin Özgürlüğe Kavuşması Sadece Vakit Meselesi18 Nisan 2017 Salı 01:47
  • Yüzlerce Filistinli Açlık Grevinde17 Nisan 2017 Pazartesi 11:42
  • Gazzeli Engellilerden 'Abluka ve Ayrılık Karşıtı' Gösteri16 Nisan 2017 Pazar 17:49
  • Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!16 Nisan 2017 Pazar 16:17
  • Gazze'de Elektrik Üretimi Durdu16 Nisan 2017 Pazar 14:52
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim