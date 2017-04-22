İşgalci İsrail Güçleri Filistinli Tutsakları Köpeklerle Taciz Ediyor!

İşgalci İsrail güçlerinin, Ramle’deki Nitzan Hapishanesi’nde açlık grevinde bulunan Filistinli tutsakların odalarına girerek köpeklerle taciz ettiği bildirildi.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi’nin geçen pazartesi gününden bu yana açlık grevinde bulunan Filistinli tutsaklara yönelik büyük bir taciz ve teftiş kampanyası başlattığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti’ne bağlı “Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesi” üyesi Emani Serahine ise işgalci İsrail’in hapishanelerinden gelen mesajların, tutsakların cuma sabahından bu yana büyük bir baskıya maruz kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Serahine, teftişlerin polis köpekleri kullanılarak saatte 4 defa yapıldığını aktardı.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, “İsrail’in keyfi uygulamaları ve hak ihlâllerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için” 17 Nisan Pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: AA