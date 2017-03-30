İşgalci İsrail Güçleri Filistinli Protestoculara Müdahale Etti!

İşgalci askerler, Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde işgalci İsrail’i protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda Filistinli gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

“Toprak Günü” münasebetiyle Batı Şeria’nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesinde Filistinliler tarafından düzenlenen eylemde, işgalci İsrail’in Filistinlilerin topraklarını işgali ve halka yönelik ihlâlleri protesto edildi.

AA’da yer alan habere göre, eylem sırasında, işgalci İsrail’in Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında inşa ettiği “Utanç Duvarı”na doğru yürümek isteyen Filistinliler, işgalci İsrail askerleri tarafından engellendi.

İşgalci askerler, Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyan ve “Utanç Duvarı”nın yıkılması yönünde sloganlar atan gençleri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Olayda çok sayıda Filistinli, gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

“Toprak Günü”nde Ne Oldu?

İşgalci İsrail, 30 Mart 1976’da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, işgalci İsrail güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart’ta, “Toprak Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.