İşgalci İsrail Güçleri Filistinli Bir Genci Katletti!
İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te “bir polisi bıçaklayarak yaraladığı” iddiasıyla Filistinli bir genci vurarak katlettiği bildirildi.
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İşgalci İsrail’in polisi sözcüsü Luba es-Semri, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün eski belde bölgesinde “bir polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” öne sürülen Filistinli bir gencin vurularak öldürüldüğünü belirtti.
AA’da yer alan habere göre, katledilen Filistinlinin kimliğine dair açıklama yapılmadı.
Son dönemde işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkat çekiyor. İşgalci İsrail güçleri, “bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” veya “araçla ezme girişiminde bulunduğu” iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlâllerini sürdürüyor.
İnsan hakları örgütleri, işgalci İsrail’i, saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.
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